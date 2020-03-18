У Перу ввели комендантську годину через коронавірус

Президент Перу Мартін Віскарра оголосив загальнонаціональну комендантську годину для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Garda.

Згідно з розпорядженням, особи, які мешкають у Перу, мають залишатися у своїх будинках з 20:00 до 5:00 (за місцевим часом) щоночі до завершення надзвичайного стану (НС) в країні. Комендантська година набула чинності відсьогодні.

Нагадаємо, 15 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу Перу оголосила НС на 15 днів. Країна закрила кордони для іноземців. Президент Перу заявив, що на час надзвичайного стану всі громадяни зобов'язані самоізолюватися. Всі державні і приватні школи у країні залишаються закритими до понеділка, 30 березня.

На сьогоднішній день у Перу зареєстровано 145 підтверджених випадків COVID-19. Про смерті від вірусу не повідомлялося.

Раніше РБК-Україна писало, що комендантську годину у зв'язку з пандемією коронавірусу оголосили в Чилі. Президент Себастьян Піньєра також оголосив у країні "режим катастрофи" і вивів на вулиці військових.