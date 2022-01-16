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У Перу аномальні хвилі вбили двох людей. Пляж вирішили закрити

Автор: Ольга Белей

Через великі хвилі, які обрушилися на узбережжя Перу, загинули дві людини. Пляж визнаний непридатним.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Заява поліції країни в Twitter.

"Шкодуємо про чутливу смерть двох людей, які були знайдені мертвими співробітниками поліцейської дільниці Сан-Мартін на пляжі Найламп, коли хвилі були аномальними", - йдеться в повідомленні.

Крім того, стало відомо, що розглянутий пляж оголошений "непридатним для купання".

Нагадаємо, в Японії після виверження підземного вулкана в Королівстві Тонго перекинулися або затонули 30 суден. Практично всі човни були пришвартовані.

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Перу