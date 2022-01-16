У Перу аномальні хвилі вбили двох людей. Пляж вирішили закрити

Через великі хвилі, які обрушилися на узбережжя Перу, загинули дві людини. Пляж визнаний непридатним.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Заява поліції країни в Twitter.
"Шкодуємо про чутливу смерть двох людей, які були знайдені мертвими співробітниками поліцейської дільниці Сан-Мартін на пляжі Найламп, коли хвилі були аномальними", - йдеться в повідомленні.
Крім того, стало відомо, що розглянутий пляж оголошений "непридатним для купання".
Нагадаємо, в Японії після виверження підземного вулкана в Королівстві Тонго перекинулися або затонули 30 суден. Практично всі човни були пришвартовані.