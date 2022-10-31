Перспективные и опытные. В ВСУ отобрали пилотов для учений на истребителях западного образца

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что вопрос самолетов типа F15, F16 - очень насущный. Его нужно поднимать.

"Украинские летчики готовы хоть завтра уехать на учебу. Дело - за западными партнерами, которые должны окончательно определиться с истребителями, что могут быть предоставлены Украине", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, нынешняя авиация - МиГи и Су - еще советских образцов и не отвечает военным угрозам, которые несет страна-оккупант, обстреливая наши города мощными крылатыми ракетами.

"Для ускорения темпов такого обеспечения военно-политическое руководство и дипломатия работают по всем направлениям", - добавил Игнат.