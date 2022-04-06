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Персонал армії окупантів скаржиться на інфляцію і погрожує судитися з Міноборони РФ, - розвідка

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Цивільний персонал російської армії скаржиться на інфляцію. Зазначається, що профспілки погрожують судами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Відсутність індексації заробітної плати в умовах прискореної до безпрецедентних значень інфляції відкриває вкрай негативний вплив на соціально-економічний, і, як наслідок, морально-психологічний вплив на цивільний персонал", йдеться в листі голови архангельського комітету "профспілки цивільного персоналу ЗС РФ", – повідомляє розвідка.

У російському ВПК починають назрівати соціальні збурення через стрімке падіння заробітків та рівня життя. Повідомляється, що це логічний наслідок астрономічних витрат на війну та неможливості забезпечити стабільні надходження до бюджету через міжнародні санкції та падіння економіки.

Також "у зв’язку з безрезультатністю численних письмових звернень на адресу міністерства оборони та уряду РФ з питань підвищення рівня заробітної плати цивільного персоналу" пропонується звернення з цих питань до верховного суду РФ.

Зазначається, що основною вимогою є "зобов’язати уряд і міністерство оборони провести індексацію заробітної платні".

Окрім того, як це допоможе наповнити російський бюджет, автори звернення не уточнюють.

Персонал армії окупантів скаржиться на інфляцію і погрожує судитися з Міноборони РФ (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Раніше ми повідомляли, що розвідка оприлюднила список окупантів, які вчиняли злочини в Київській області.

Також ми писали, що розвідка заявила, що Росія знову перекидає в Україну військових, які вчиняли звірства в Бучі.

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