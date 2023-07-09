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Первый обладатель "Золотого мяча" из Испании скончался в 88 лет

Фото: Луис Суарес Мирамонтес и его "Золотой мяч" (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорцив

Легендарный футболист Луис Суарес Мирамонтес ушел в вечность. Победителю номинации "Золотой мяч-1960" весной исполнилось 88 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AS.

Культовый исполнитель 50-х и 60-х умер в воскресенье, 9 июля. Он был первым уроженцем Испании, завоевавшим самый престижный индивидуальный приз в футболе.

Суарес Мирамонтес триумфовал в пятом голосовании, организованном изданием France Football. В борьбе за "Золотой мяч" по итогам 1960 года он опередил венгра Пушкаша ("Реал") и немца Зеелера ("Гамбург"). Четвертым стал Альфредо Ди Стефано – аргентинец с паспортом Испании, ранее дважды взявший приз.

"Золотой мяч" Суарес Мирамонтес завоевал в футболке "Барселоны", но главным клубом его игровой карьеры стал миланский "Интер". Там он провел 9 сезонов подряд в 1961-1970 гг. Впоследствии трижды возвращался в "нерадзурри" в роли тренера.

Кто такой Луис Суарес Мирамонтес

Уроженец Галисии, воспитанник "Депортиво" из Ла-Коруньи. Дебютировал на взрослом уровне в рядах родной команды в сезоне 1953/54.

Через год перебрался в "Барселону". Сначала защищал цвета резервной команды каталонцев – "Кондала". Дважды стал чемпионом Испании с "блаугранас", завоевал по два Кубка Испании и Кубка ярмарок. В 1961-м стал самым дорогим футболистом планеты – "Барса" продала испанца в "Интер" за 142 тысячи фунтов.

Расцвел в составе миланцев. Выиграл с "нерадзурри" 3 Скудетто, два Кубка чемпионов и два Интерконтинентальных кубка. Последние годы игровой карьеры провел в генуэзской "Сампдории". Со сборной Испании триумфовал на Евро-1964.

Суарес-тренер особой славы не снискал. Вершиной карьеры для него стал выход во главе сборной Испании на ЧМ-1990. Там "Фурия Роха" выиграла группу, но в 1/8 финала вылетела от Югославии в овертайме (1:2).

К слову, ранее вспомнили малоизвестные факты биографии Пеле в специальной подборке.

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