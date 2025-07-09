Первый случай: Турция заблокировала Grok от Илона Маска за оскорбления Эрдогана

В Турции заблокировали разработанный компанией xAI Илона Маска чат-бот с искусственным интеллектом Grok. Причина - оскорбительные ответы о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В среду турецкий суд постановил ограничить доступ к части контента Grok - чат-бота компании xAI, созданной Илоном Маском.
По мнению властей страны, искусственный интеллект якобы генерировал оскорбительные ответы в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и религиозных ценностей.
Генпрокуратура Анкары объявила о начале официального расследования. Это первый в стране случай блокировки ИИ-контента по закону. По турецкому законодательству, оскорбления в адрес президента, Ататюрка или религии является уголовным преступлением, которое может наказываться до 4 лет тюрьмы.
По сообщениям местных СМИ, Grok якобы генерировал спорные ответы, когда ему задавали вопросы на турецком языке. Решение о блокировке было принято после обращения Управления информационных технологий (BTK).
Комментариев от компании X или Илона Маска пока нет.
Напомним, на днях Чат-бот Grok Илона Маска разместил скандальные высказывания относительно Адольфа Гитера и Холокоста. Компания принимает фильтрационные меры.
В минувшие выходные чат-бок Grok был обновлен и программа начала более эффективную борьбу с российской пропагандой.
В ноябре 2023 года Маск обнародовал в соцсети Х антисемитское сообщение. Он обвинил членов еврейской общины в продвижении "диалектической ненависти" против белых людей.
После этого ряд всемирно известных компаний приостановили деятельность в соцсети Х.
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