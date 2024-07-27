Первый транш из активов РФ и арест подозреваемого в убийстве Фарион: новости за 26 июля

Европейский Союз выделил первый платеж в поддержку Украины в размере 1,5 млрд евро, полученный из прибыли от замороженных активов России. Тем временем суд отправил под стражу 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.

Война России против Украины: последние новости

ЕС выделил Украине первый транш в 1,5 млрд евро из замороженных активов РФ

Вчера, 26 июля, Европейский Союз выделил первый платеж в поддержку Украины в размере 1,5 миллиарда евро, полученный от замороженных российских активов.

Доходы, полученные операторами ЕС и центральными депозитариями ценных бумаг (ЦГЦБ) от замороженных российских суверенных активов, были переданы Euroclear Еврокомиссией в качестве первого транша 23 июля.

Теперь эти средства будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины для укрепления военного потенциала Украины и содействия восстановлению страны.

Замораживание активов российского Центробанка явилось результатом санкций ЕС против России в ответ на ее агрессивную войну против Украины. Доходы, полученные операторами ЕС, не принадлежат России и хранятся в центральных депозитариях. Теперь ЕС начал направлять эти средства в Украину.

Подозреваемому в убийстве Фарион избрали меру пресечения

Задержанному 18-летнему парню, подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, избрали меру пресечения. Суд во Львове принял решение отправить фигуранта под стражу на два месяца без права внесения залога.

Подозреваемый будет находиться под стражей во Львове. Отметим, что адвокат подозреваемого просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, аргументируя это недостаточным количеством доказательств, свидетельствующих о причастности к преступлению. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора.

После судебного заседания, общаясь с журналистами, адвокат подозреваемого Игорь Сулима заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда. В ответ на вопросы РБК-Украина адвокат объяснил, что считает решение суда необоснованным.

Подозреваемый в убийстве Фарион не признал своей вины.

В Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр-2024

В пятницу, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр-2024. Масштабное мероприятие состоялось на открытом пространстве, на берегу реки Сена.

Соревнования в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. В этом году на мировой турнир съехались более десяти тысяч спортсменов из разных уголков мира.

Среди них разыграют почти 330 комплектов наград в 32 разных видах спорта.

Наша страна на соревнованиях будет представлена 140 спортсменами из 23 видов спорта. Больше всего представителей будет по легкой атлетике - 25.

Детальнее о церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже в материале РБК-Украина.

Силы обороны поразили аэродром "Саки"

Ночью, 26 июля, Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Саки", расположенному на территории временно оккупированного Крыма.

Как отметили в Генштабе ВСУ, Силы обороны продолжают уничтожать военную инфраструктуру противника. Этой ночью был нанесен удар по аэродрому "Саки", который РФ использует для контроля воздушного пространства, акватории Черного моря и нанесения ударов авиационными средствами поражения по территории Украины.

"Информация о последствиях удара уточняется. Важно отметить, что аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект РФ", - добавили в Генштабе.

Пентагон обнаружил бухгалтерские ошибки в помощи для Украины на 2 млрд долларов

Пентагон обнаружил дополнительные ошибки на сумму 2 млрд долларов в своих расчетах по боеприпасам, ракетам и другому оборудованию, отправленному в Украину, что увеличило неправильно оцененные материалы до 8,2 млрд долларов.

Министерство обороны США столкнулось с трудностями в точной оценке оборонных статей, отправленных в Украину, из-за нечетких бухгалтерских определений, как показал новый отчет Счетной палаты правительства (GAO).

В 2023 году Пентагон заявил, что сотрудники использовали "восстановительную стоимость" вместо "обесцененной стоимости" для подсчета миллиардов материалов, отправленных в Украину. Ошибка в 6,2 млрд долларов создала возможность для отправки Киеву еще миллиардов долларов.

Пентагон сообщил GAO, что с тех пор было обнаружено еще 2 млрд долларов завышений. В результате дополнительное вооружение на 2 млрд долларов может быть отправлено в Украину для покрытия объема помощи, одобренного администрацией президента Джо Байдена.

По мнению GAO, расплывчатое определение стоимости в Законе об иностранной помощи и отсутствии конкретного руководства по оценке президентских полномочий по сокращению численности личного состава привели к несоответствию данных о стоимости военной помощи.

В одном из примеров, приведенных в отчете GAO, 10 автомобилей было оценено в 7 050 000 долларов, в то время как подтверждающая документация показывала, что их должны были оценить в нуль - их чистую балансовую стоимость.

Скандал в 59-й бригаде: часть командования была привлечена к ответственности после проверки

В Украине состоялась служебная проверка в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка после призыва парамедика Екатерины Полищук с позывным "Птичка".

Как отметили в Военной службе правопорядка, в бригаде провели работу с командирами подразделений, личным составом, проверили принятые решения и боевые распоряжения командования. Также были исследованы вопросы организации выполнения боевых задач.

Рабочая группа, которая проводила проверку, не выявила случаев преступных приказов. Но были выявлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на выполнение военных задач.

"С целью недопущения такого в дальнейшем, руководством ВСУ приняты надлежащие решения и принят ряд мер, направленных на предупреждение подобных случаев. Отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности", - уточнили в Военной службе правопорядка.