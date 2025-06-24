Первый симптом деменции после 40: появляется за 7 лет до постановки диагноза

Что показало исследование о развитии деменции

Новое исследование показывает, что люди с расстройствами настроения после 40 лет, могут иметь больший риск развития деменции, что связано с наличием более высоких уровней белков бета-амилоида и тау-биотика в мозге.

Эти аномальные уровни белков можно обнаружить за годы до появления первых симптомов деменции, что подчеркивает необходимость ранней диагностики и вмешательства. Расстройства настроения в позднем возрасте, такие как депрессия и биполярное расстройство, могут существенно влиять на качество жизни.

Исследования показывают, что люди с психическими расстройствами имеют больший риск развития деменции.

"В клинической практике мы часто наблюдаем случаи, когда пациенты, у которых развиваются расстройства настроения позже в жизни после 40 лет в конце концов развивают деменцию", - отмечает главный исследователь Национальных институтов квантовой науки Кейсуке Такахата.

Он объясняет, что существует распространенное мнение, что такие расстройства могут быть ранними признаками нейродегенерации. Посмертные сканирования мозга показывают, что депрессия и деменция в пожилом возрасте имеют общие патологии, хотя механизмы остаются непонятными.

Вредные белки разрушают мозг у людей с депрессией и деменцией позднего возраста

В новом исследовании Такахата и его команда обнаружили, что у людей с расстройствами настроения позднего возраста в мозге наблюдается более высокий уровень белков бета-амилоида и тау-протеина, которые являются признаками болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Научная работа показала, что эти аномальные уровни белков можно обнаружить за годы до появления традиционных симптомов деменции. В исследовании приняли участие 99 взрослых участников, 52 из которых имели расстройства настроения позднего возраста, а 47 служили контрольной группой.

Участникам была проведена позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) для выявления наличия бета-амилоида и тау-протеина. Кроме того, исследователи проанализировали образцы ткани мозга из 208 вскрытий (посмертных) случаев различных нейродегенеративных заболеваний.

Исследование показало, что примерно у 50% участников с расстройствами настроения в позднем возрасте наблюдалось накопление тау-белка, а у 29% - отложение амилоида, что значительно выше, чем в контрольной группе.

Психические расстройства могут проявляться уже за 7 лет до симптомов деменции

Выводы Такахаты свидетельствуют о том, что симптомы расстройства настроения могут проявляться задолго до клинического начала деменции, в среднем более чем на 7 лет раньше. Это говорит о том, что расстройства настроения могут быть первыми клиническими показателями продолжающегося нейродегенеративного процесса.

Эксперт отмечает, что признание этой возможности может помочь изменить клинические подходы, включив деменцию в дифференциальную диагностику новых расстройств настроения у пожилых людей.