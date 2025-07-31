Первые минуты после обстрела Киева: появилось видео с бодикамер патрульных

"Эту ночь жители и гости столицы провели под звуки смертоносных ракет и беспилотников. Все время патрульные были рядом: эвакуировали раненых, передавали их медикам, деблокировали людей из заваленных квартир, ограждали места обстрелов и помогали спасателям ликвидировать возгорания", - заявил он.

Он добавил, что россияне цинично разрушили жилые дома, автомобили, нежилые помещения и другие объекты инфраструктуры.

"Ликвидация последствий обстрелов продолжается. Все спецслужбы работают в усиленном режиме, чтобы спасти людей, которые могут оставаться под завалами", - заявил Алексей Билошицкий.