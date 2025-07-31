Первые минуты после обстрела Киева: появилось видео с бодикамер патрульных
В ночь на четверг, 31 июля, российские захватчики нанесли массированный и комбинированный обстрел Киева. В результате удара есть погибшие и раненые.
Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Эту ночь жители и гости столицы провели под звуки смертоносных ракет и беспилотников. Все время патрульные были рядом: эвакуировали раненых, передавали их медикам, деблокировали людей из заваленных квартир, ограждали места обстрелов и помогали спасателям ликвидировать возгорания", - заявил он.
Он добавил, что россияне цинично разрушили жилые дома, автомобили, нежилые помещения и другие объекты инфраструктуры.
"Ликвидация последствий обстрелов продолжается. Все спецслужбы работают в усиленном режиме, чтобы спасти людей, которые могут оставаться под завалами", - заявил Алексей Билошицкий.
Удар по Киеву 31 июля
В ночь на 31 июля Киев подвергся массированному комбинированному обстрелу со стороны российских войск - по городу ударили ракетами и дронами-камикадзе. Больше всего пострадали Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы.
В Святошинском районе ракета попала прямо в многоэтажку, полностью разрушив один из подъездов. Под обломками до сих пор продолжается поиск пострадавших, на месте работают спасатели, врачи и аварийные службы.
Удар повредил более сотни объектов - пострадали не только жилые дома, но и школы, больницы, детские сады и университет. Часть городских улиц и проспектов до сих пор перекрыта.
По предварительным оценкам, враг применил более 300 дронов и не менее восьми ракет. Несмотря на работу ПВО, часть вражеских целей прорвалась, вызвав серьезные разрушения. Вероятно, Россия использовала реактивные беспилотники, которые сложно сбивать из-за их высокой скорости.
Более подробно о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.