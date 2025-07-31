Первые минуты после обстрела Киева: появилось видео с бодикамер патрульных

В ночь на четверг, 31 июля, российские захватчики нанесли массированный и комбинированный обстрел Киева. В результате удара есть погибшие и раненые.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Эту ночь жители и гости столицы провели под звуки смертоносных ракет и беспилотников. Все время патрульные были рядом: эвакуировали раненых, передавали их медикам, деблокировали людей из заваленных квартир, ограждали места обстрелов и помогали спасателям ликвидировать возгорания", - заявил он. Он добавил, что россияне цинично разрушили жилые дома, автомобили, нежилые помещения и другие объекты инфраструктуры. "Ликвидация последствий обстрелов продолжается. Все спецслужбы работают в усиленном режиме, чтобы спасти людей, которые могут оставаться под завалами", - заявил Алексей Билошицкий.