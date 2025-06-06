Первые минуты после обстрела Киева: появилось видео с бодикамер патрульных

Сегодня ночью Россия снова атаковала Киев. В результате удара есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, авто и учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.

"Киев: враг подло и цинично обстрелял столицу. К сожалению, есть травмированные и погибшие, повреждены дома, учебное заведение и автомобили", - сообщили правоохранители.

По их данным, на видео показаны первые минуты с бодикамер патрульных после обстрела жилого дома в Соломенском районе.

В полиции отметили, что патрульные и спасатели помогали людям покинуть дома, сопровождали их к безопасному месту.

"Мы оказывали необходимую помощь и обеспечивали подъезд спецтранспорта. Спасибо нашим Силам обороны, Воздушным силам ВСУ, мобильным группам, полицейским, медикам, спасателям - всем, кто каждую ночь стоит между жизнью и смертью, кто спасает, помогает, эвакуирует, нередко ценой собственной жизни. Наши искренние соболезнования команде ГСЧС и семьям погибших спасателей...", - отметили в полиции.