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Первые минуты после обстрела Киева: появилось видео с бодикамер патрульных

Киев, Пятница 06 июня 2025 17:53
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Первые минуты после обстрела Киева: появилось видео с бодикамер патрульных Фото: россияне обстреляли Киев в ночь на 6 июня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня ночью Россия снова атаковала Киев. В результате удара есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, авто и учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.

"Киев: враг подло и цинично обстрелял столицу. К сожалению, есть травмированные и погибшие, повреждены дома, учебное заведение и автомобили", - сообщили правоохранители.

По их данным, на видео показаны первые минуты с бодикамер патрульных после обстрела жилого дома в Соломенском районе.

В полиции отметили, что патрульные и спасатели помогали людям покинуть дома, сопровождали их к безопасному месту.

"Мы оказывали необходимую помощь и обеспечивали подъезд спецтранспорта. Спасибо нашим Силам обороны, Воздушным силам ВСУ, мобильным группам, полицейским, медикам, спасателям - всем, кто каждую ночь стоит между жизнью и смертью, кто спасает, помогает, эвакуирует, нередко ценой собственной жизни. Наши искренние соболезнования команде ГСЧС и семьям погибших спасателей...", - отметили в полиции.

Удар по Украине 6 июня

Напомним, что этой ночью российские военные запустили более 400 "Шахедов", крылатые ракеты и баллистику. Под ударом был ряд регионов Украины. В частности: Киев, Чернигов, Луцк, Тернополь, Кременчуг, Киевская и Львовская области.

В частности в украинской столице из-за вражеской атаки погибли трое спасателей, а еще более 10 сотрудников ГСЧС пострадали.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина.

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