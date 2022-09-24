Первое похолодание в Европе станет испытанием для планов по энергосбережению, - Bloomberg

По данным синоптиков, температура в Лондоне будет почти на 5 градусов ниже среднего, а ночью 27 сентября она упадет до 6,5 градусов. Франция и Испания также столкнутся с температурой на 3-4 градуса ниже сезонной нормы.

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"В начале следующей недели станет еще холоднее, поскольку арктический воздух устремится на юг, а сильный северный ветер усилит ощущение холода", - сообщает Метеорологическое бюро Великобритании.

Отопительный сезон официально не начинается до октября, когда температура должна вернуться к норме, но это реальная проверка дисциплины энергопотребления в регионе, поскольку правительства пытаются сократить потребление энергии во всех сферах экономики. Европейский союз обсуждает цель обязательного снижения потребления.

В то время как правительства выделяют миллиарды евро на поддержку потребителей, борющихся с растущими ценами на энергию, есть надежда, что многие люди будут держать свои термостаты выключенными даже в холодные месяцы.

"Появляются некоторые признаки сокращения спроса со стороны домохозяйств из-за роста розничных тарифов", - сообщает EnergyScan, платформа анализа рынка Engie SA. "Но это еще не подтверждено в ближайшие недели".

Поскольку в офис возвращается много людей, потребность в энергии должна достигать пика в ранние утренние и поздние часы, особенно когда включается больше света по мере того, как дни становятся короче.

В Великобритании уже на этой неделе появились признаки того, что спрос на газ рано утром растет, свидетельствуют данные сетевого оператора National Grid Plc. Генерация ветра также была низкой, что подчеркивает, насколько сложной может быть тихая погода в сочетании с низкими температурами этой зимой.

Нормальные температуры вернутся к началу октября, когда увеличится выработка ветровой энергии.