Первая жертва войны: как Россия 11 лет назад в Крыму убила прапорщика Сергея Кокурина

Что известно о Сергее Кокурине

Сергей Кокурин родился в Симферополе 1 января 1978 года. Учился в местной школе, потом поступил на военную службу. В 19-летнем возрасте принял присягу на верность Украине.

Сначала служил в Симферопольском объединенном военном комиссариате. А с лета 2013 года стал начальником службы тыла 13-го фотограмметрического центра Военно-топографической службы Украины и навигации Главного управления оперативного обеспечения ВСУ.

За свои заслуги перед родиной Сергея не раз награждали наградами от Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ.

На момент вторжения России в Крым Кокурину было 36 лет. Он с женой Еленой воспитывал 4-летнего сына и готовился к пополнению в семье. Через два месяца после гибели у Кокурина родился сын, которого жена в честь своего мужа назвала Сергеем. Семья погибшего прапорщика потом выехала из Крыма в Одессу.

Как погиб прапорщик

16 марта 2014 года в Крыму прошел так называемый "референдум", где люди якобы проголосовали за присоединение к РФ. Россия это позиционировала, как "добровольное волеизъявление" и рассказывала, что взяла "Крым без единого выстрела".

18 марта Сергей Кокурин находился на наблюдательной вышке на территории автопарка 13-го фотограмметрического центра. Около 100 вооруженных оккупантов окружили военную часть, российский снайпер дважды выстрелил в прапорщика. Одна пуля попала в сердце, другая - в голову. Во время штурма также ранили капитана ВСУ Валентина Федуна, но он выжил.

Уже после оккупации Крыма подполковник ВСУ Владимир Щурик рассказывал, что украинские военные не предполагали, что россияне будут с оружием штурмовать фотограмметрический центр, поскольку это было больше научное подразделение, чем боевое. Также до этого в Симферополе не было случаев вооруженного захвата.

Сергея Кокурина похоронили в Симферополе (фото: Facebook/ Gidnist natsiyi)

Российские СМИ сразу начали распространять фейки о том, что Кокурина убили сами же украинцы, поскольку это не вписывалось в миф Путина о безоружном захвате полуострова. Но следствие показало, что в прапорщика выстрелили из автомата калибра 5,45 мм, а у украинских военных на тот момент были только пистолеты калибра 9 мм.

Сергея Кокурина похоронили на симферопольском кладбище Абдал. Он стал первым военным, который погиб во время российско-украинской войны. Первой гражданской жертвой считается крымский татарин Решат Аметов, которого похитили во время протеста против аннексии в начале марта 2014 года, а через две недели нашли убитым.

Могила Сергея Кокурина (фото: Книга памяти погибших за Украину)

В июле 2014 года Украина посмертно наградила Сергея Кокурина орденом "За мужество" III степени. В 2015 году в Одессе коллектив фотограмметрического центра Главного управления оперативного обеспечения ВСУ открыл на территории части памятник погибшим топографам и мемориальную доску памяти Кокурина.

Памятная доска в честь Сергея Кокурина (фото: Книга памяти погибших за Украину)