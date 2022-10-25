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Первое с начала войны: в России открыли дело об оскорблении украинцев

Фото: в России открыли дело об оскорблении украинцев (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В российском Омске против местного жителя Николая Карнышева возбуждено уголовное дело из-за оскорбления украинцев по национальному признаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Радіо Свобода".

Издание сообщает, что в предъявленном Карнышеве обвинении говорится, что он разместил публикацию в социальной сети с негативной оценкой "группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к национальности украинцы". Ранее этого мужчину уже штрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление по национальному признаку, а в сентябре текущего года суд в Омске приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, признав виновным в нарушении ненависти к женщинам. В октябре Карнышов был внесен в реестр экстремистов и террористов.

Как сообщает издание, уголовное дело против Николая Карнышева - первое с начала войны, связанное с нарушением ненависти к украинцам, при том, что многие представители российской власти, прокремлевские журналисты и блоггеры регулярно позволяют себе подобные высказывания.

Ранее подобные упразднения позволяли себе председатель Чечни Рамзан Кадыров, телеведущий Владимир Соловьев и экс-директор вещания на русском языке телеканала Russia Today Антон Красовский.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины объявила подозрение в публичных призывах к геноциду топ-пропагандисту Антону Кузнецову-Красовскому.

До этого Украина объявила российскому публицисту подозрение в публичных призывах к геноциду.

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