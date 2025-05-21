"Первая в мире": где в Европе запускают плановую вакцинацию против гонореи и зачем

В одной из стран Европы планируют ввести плановую программу вакцинации против гонореи. Отмечается, что она станет "первой в мире".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Гонорею относят к самым распространенным бактериальным инфекциям в мире.
Она сопровождается воспалением мочеполовых органов человека и в некоторых случаях может распространяться на другие органы тела (приводя к осложнениям и патологиям).
Симптомы этой венерической инфекционной болезни могут включать:
У женщин могут наблюдаться также:
При этом у многих людей симптомы болезни могут отсутствовать, что значительно усложняет раннюю диагностику.
В Великобритании гонорея является второй по распространенности бактериальной инфекцией, передающейся половым путем.
Количество случаев гонореи в Англии в 2023 году превысило 85 000, что является самым высоким показателем с начала ведения учета в 1918 году. Именно там планируют ввести плановую вакцинацию против болезни.
Специалисты отмечают, что в стране растет количество случаев, когда эта болезнь оказывается устойчивой к антибиотику цефтриаксону - "первой линии" лечения.
Ученые объясняют: это означает, что бактерия, которая вызывает заболевание, развила способность выживать и размножаться даже под воздействием антибиотика.
"Некоторые случаи также классифицируются как "экстенсивно лекарственно-резистентные" (XDR) - что означает, что инфекция не реагировала на цефтриаксон или "вторую линию" лечения", - добавили в издании.
Так, между январем 2024 года и мартом 2025 года, Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало:
По словам доктора Аманды Дойл (директора по вопросам первичной медицинской помощи и общественных услуг Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), введение плановой вакцинации против гонореи станет "знаковым моментом для сексуального здоровья".
Отмечается, что такой шаг направлен на борьбу с ростом уровня инфекций, передающихся половым путем.
"Запуск первой в мире плановой вакцинации против гонореи является огромным шагом вперед для сексуального здоровья. Это будет иметь решающее значение для защиты людей, помогая предотвратить распространение инфекции и снизить рост количества штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам", - объяснила эксперт.
Уточняется, что вакцину под названием 4CMenB уже применяют против менингококковой болезни B (серьезной бактериальной инфекции, которая может вызвать менингит и сепсис).
Она используется в рамках обычной программы детской вакцинации и вводится младенцам: в возрасте 8 недель, 16 недель и одного года.
Учитывая наличие в этой вакцине белков Neisseria meningitidis (бактерии, которая вызывает менингококковое заболевание, и тесно связана с Neisseria gonorrhoeae, вызывающей гонорею), она снизит риск заражения этой венерической болезнью, хотя и не сможет исключить ее на 100%.
Согласно исследованию Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), вакцина 4CMenB имеет эффективность против гонореи в пределах от 32,7% до 42%.
В то же время в JCVI отмечают: вакцинация будет полезной для защиты от инфекции в будущем.
Доктор Дойл сообщила, что команды NHS по всей стране усердно работают:
Уточняется, что пациенты, которые соответствуют требованиям специалистов, будут определены уже в ближайшие недели.
После этого с ними свяжутся и предложат сделать прививку через местные службы сексуального здоровья с 1 августа.
Во время приема пациентам предложат также прививки от мпокса (оспы обезьян), вируса папилломы человека (ВПЧ) и гепатитов А и В.
"Это внедрение не только обеспечит необходимую защиту тем, кто в ней больше всего нуждается, но и сделает Великобританию первой страной в мире, которая предлагает эту защиту, а также мировым лидером в защите людей от гонореи", - отметила доктор Сэма Мандал из UKHSA.
Между тем британский министр здравоохранения Эшли Далтон призвала людей воспользоваться таким предложением, чтобы "не только защитить друг друга, но и помочь преодолеть растущую угрозу устойчивости к антибиотикам".
"Сосредотачиваясь на тех, кто больше всего рискует, мы можем снизить уровень передачи этой неприятной болезни, которую становится все труднее лечить. А также предотвратить тысячи случаев в течение следующих нескольких лет", - подытожила она.
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли заразиться венерическими болезнями в общественной уборной.
Читайте также, где в Киеве зафиксировали вспышку гепатита А и известен ли источник.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.