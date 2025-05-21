"Первая в мире": где в Европе запускают плановую вакцинацию против гонореи и зачем

В одной из стран Европы планируют ввести плановую программу вакцинации против гонореи. Отмечается, что она станет "первой в мире".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Чем опасна гонорея и каковы ее симптомы

Гонорею относят к самым распространенным бактериальным инфекциям в мире.

Она сопровождается воспалением мочеполовых органов человека и в некоторых случаях может распространяться на другие органы тела (приводя к осложнениям и патологиям).

Симптомы этой венерической инфекционной болезни могут включать:

зеленые или желтые выделения;

боль во время мочеиспускания;

боль и дискомфорт в прямой кишке.

У женщин могут наблюдаться также:

боль внизу живота;

кровянистые выделения между менструациями.

При этом у многих людей симптомы болезни могут отсутствовать, что значительно усложняет раннюю диагностику.

Где и зачем вводят плановую вакцинацию

В Великобритании гонорея является второй по распространенности бактериальной инфекцией, передающейся половым путем.

Количество случаев гонореи в Англии в 2023 году превысило 85 000, что является самым высоким показателем с начала ведения учета в 1918 году. Именно там планируют ввести плановую вакцинацию против болезни.

Специалисты отмечают, что в стране растет количество случаев, когда эта болезнь оказывается устойчивой к антибиотику цефтриаксону - "первой линии" лечения.

Ученые объясняют: это означает, что бактерия, которая вызывает заболевание, развила способность выживать и размножаться даже под воздействием антибиотика.

"Некоторые случаи также классифицируются как "экстенсивно лекарственно-резистентные" (XDR) - что означает, что инфекция не реагировала на цефтриаксон или "вторую линию" лечения", - добавили в издании.

Так, между январем 2024 года и мартом 2025 года, Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало:

17 случаев гонореи, резистентной к цефтриаксону:

9 случаев XDR (по сравнению с 5 случаями между 2022 и 2023 годами).

Какую вакцину будут использовать против гонореи

По словам доктора Аманды Дойл (директора по вопросам первичной медицинской помощи и общественных услуг Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), введение плановой вакцинации против гонореи станет "знаковым моментом для сексуального здоровья".

Отмечается, что такой шаг направлен на борьбу с ростом уровня инфекций, передающихся половым путем.

"Запуск первой в мире плановой вакцинации против гонореи является огромным шагом вперед для сексуального здоровья. Это будет иметь решающее значение для защиты людей, помогая предотвратить распространение инфекции и снизить рост количества штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам", - объяснила эксперт.

Уточняется, что вакцину под названием 4CMenB уже применяют против менингококковой болезни B (серьезной бактериальной инфекции, которая может вызвать менингит и сепсис).

Она используется в рамках обычной программы детской вакцинации и вводится младенцам: в возрасте 8 недель, 16 недель и одного года.

Учитывая наличие в этой вакцине белков Neisseria meningitidis (бактерии, которая вызывает менингококковое заболевание, и тесно связана с Neisseria gonorrhoeae, вызывающей гонорею), она снизит риск заражения этой венерической болезнью, хотя и не сможет исключить ее на 100%.

Согласно исследованию Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), вакцина 4CMenB имеет эффективность против гонореи в пределах от 32,7% до 42%.

В то же время в JCVI отмечают: вакцинация будет полезной для защиты от инфекции в будущем.

Когда и как будут внедрять вакцинацию в Англии

Доктор Дойл сообщила, что команды NHS по всей стране усердно работают:

над планированием внедрения такой инициативы;

над обеспечением быстрого начала вакцинации.

Уточняется, что пациенты, которые соответствуют требованиям специалистов, будут определены уже в ближайшие недели.

После этого с ними свяжутся и предложат сделать прививку через местные службы сексуального здоровья с 1 августа.

Во время приема пациентам предложат также прививки от мпокса (оспы обезьян), вируса папилломы человека (ВПЧ) и гепатитов А и В.

"Это внедрение не только обеспечит необходимую защиту тем, кто в ней больше всего нуждается, но и сделает Великобританию первой страной в мире, которая предлагает эту защиту, а также мировым лидером в защите людей от гонореи", - отметила доктор Сэма Мандал из UKHSA.

Между тем британский министр здравоохранения Эшли Далтон призвала людей воспользоваться таким предложением, чтобы "не только защитить друг друга, но и помочь преодолеть растущую угрозу устойчивости к антибиотикам".

"Сосредотачиваясь на тех, кто больше всего рискует, мы можем снизить уровень передачи этой неприятной болезни, которую становится все труднее лечить. А также предотвратить тысячи случаев в течение следующих нескольких лет", - подытожила она.