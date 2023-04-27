RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Первая ракетка Украины вылетела во втором раунде турнира в Испании

Фото: Ангелина Калинина не справилась с египтянкой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поражением украинской теннисистки Ангелины Калининой завершился матч 1/32 финала Madrid Open-2023 против Маяр Шериф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Mutua Madrid Open, 2-й раунд, женщины

Шериф – Калинина – 2:0 (6:2, 7:6)

В первой партии 26-летняя египтянка дважды добавила в самый подходящий момент. Это позволило оформить брейки в четвертом и восьмом геймах. Вкупе с уверенной игрой на собственных подачах такой подход позволил Шериф закрыть сет всего за 35 минут.

В свою очередь вторая партия стала значительно конкурентнее. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Калинина начала с брейка, но скоро египетская теннисистка перехватила инициативу. Более того, она дважды выиграла на подачах украинки и, казалось, получила стратегическое преимущество (4:2).

К чести Калининой, она не сдалась. С двумя брейками уроженка Новой Каховки впоследствии даже вышла вперед (6:5). Однако у Шериф нашелся ответ, поэтому поединок перешел в тай-брейк. Там борьбы фактически не получилось – египтянка быстро сломала сопротивление украинской теннисистки и закрыла сет и матч.

Ранее Madrid Open покинула другая представительница Украины – Марта Костюк. Она в двух сетах уступила колумбийке Осорио Серрано. В борьбе за титул осталась Леся Цуренко, которая 28 апреля встретится со швейцаркой Тайхманн.

К слову, ранее Федерация тенниса Украины призвала дисквалифицировать россиян за связи с ЦСКА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис