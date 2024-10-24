Первая аптека в Украине начала вакцинацию от гриппа: как сделать прививку

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Зачем в аптеках Украины разрешили вакцинацию

27 февраля 2024 года Кабинет министров принял постановление №213 о внесении изменений в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике. Документ регламентировал вопрос вакцинации в аптечных заведениях подобно тому, как это происходит в странах ЕС и США.

В Минздраве рассказали, что инициатива по внедрению вакцинации граждан в аптечных заведениях Украины:

направлена на улучшение доступа украинцев к этой медицинской услуге

повышает общий уровень охвата прививками

позволяет оперативно реагировать на эпидемические угрозы

уменьшает нагрузку на медицинскую систему (что особенно актуально в условиях войны)

способствует укреплению общественного здоровья и здоровья каждого отдельно

"Вакцинация в аптеках - важный евроинтеграционный шаг, свидетельствующий о готовности Украины модернизировать систему здравоохранения для еще более эффективного реагирования на эпидемиологические вызовы в соответствии с лучшими мировыми стандартами", - рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко вакцинировался от гриппа в аптеке (фото: moz.gov.ua)

В каких аптеках можно получить прививку

По словам чиновника, после принятия правительством всех необходимых регуляторных изменений, дело за аптеками.

"Ожидаем активного присоединения самих аптек, ведь от этого направления зависит масштабирование инициативы. Это именно тот случай, когда эффективное партнерство государства и бизнеса является залогом прогресса... Стоит не забывать: ежегодная вакцинация - самый действенный способ профилактики гриппа", - подчеркнул министр.

В пресс-службе ведомства объяснили, что аптеки, в которых будут проводиться прививки должны:

получить лицензию МОЗ Украины на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике

обеспечить соответствующее материально-техническое оборудование

иметь отдельно организованное помещение для проведения прививок пациентам

иметь зону ожидания

Кроме того, право на проведение вакцинации в аптеках имеют только фармацевты, которые прошли специальное обучение (что позволяет предоставлять услугу квалифицированно и безопасно).

С 23 октября 2024 года инициатива стартовала в Киеве. Первый аптечный пункт одной из крупнейших сетей страны, присоединившейся к программе, находится в столице по адресу: ул. Большая Васильковская, 84/20, помещение 3.

Именно там - непосредственно в аптеке - сделать профилактическую прививку против гриппа может каждый совершеннолетний украинец.

Глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт рассказал, что возможность получить прививку от сезонного гриппа в аптеке продемонстрировала положительный эффект в более чем 50 развитых странах.

"Такой подход делает услуги вакцинации более удобными для населения и более доступными. Чтобы это стало возможным в Украине, ВОЗ в 2024 году разработала программу тематического курса усовершенствования и учебные материалы по вакцинации, организовала ее пилотное внедрение, и будет проводить контрольные визиты для оценки качества сессий иммунизации", - подытожил он.

Сделать прививку от гриппа можно в одной из аптек Киева (фото: moz.gov.ua)

Как сделать прививку против гриппа в аптеке

Для того чтобы сделать прививку против гриппа в аптеке, украинцам нужно:

получить рецепт на вакцину у семейного врача (это можно сделать дистанционно)

обратиться в аптеку, которая получила лицензию на проведение вакцинации

купить вакцину в аптечном пункте

заполнить согласие на проведение прививки

получить прививку непосредственно в аптеке

подождать 30 мин после прививки

получить справку о вакцинации

предоставить справку о прививке своему семейному врачу

В Минздраве напомнили, что вакцинироваться желательно до начала роста заболеваемости гриппом (в сентябре-октябре) - чтобы образовался иммунитет и достаточное количество защитных антител.

В то же время уточняется, что прививку можно делать и позже (даже если в вашем регионе уже зафиксированы сезонные вспышки гриппа).

После вакцинации выдают соответствующую справку (фото: moz.gov.ua)