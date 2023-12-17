Перешел на сторону РФ и возглавил пожарную часть: мужчину осудили на 15 лет

По данным ЦНС, Лук работал заместителем начальника 26 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Однако ориентировочно 12 марта 2022-го в условиях оккупации 25-летний мужчина перешел на сторону врага и возглавил пожарно-спасательную часть образованную в поселке Никольское, которому оккупанты вернули советское название Володарское.

Приговором суда изменнику назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины напомнила, что во время полномасштабного вторжения РФ в стране появилось большое количество коллаборантов и предателей. Сообщить о них можно с помощью специального чат-бота.

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