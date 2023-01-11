Перевозил гранаты и оружие: в Харьковской области пограничники задержали иностранца

Пограничники Харьковской области задержали пассажира маршрутного такси, перевозившего оружие и гранаты. Он затруднился объяснить, откуда их взял.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

По данным ведомства, пограничники остановили для проверки маршрутное такси на одном из контрольных постов. При осмотре багажа пассажиров в вещах одного из них были найдены две гранаты, устройство для отстрела резиновых шаров и охотничий нож.

Оказалось, что вещи принадлежат гражданину Азербайджана. Происхождение этих вещей азербайджанец объяснить отказался. Мужчину вместе с обнаруженными предметами передали сотрудникам Национальной полиции.