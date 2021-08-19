Переворот у М'янмі: військові вбили більше тисячі мирних жителів

Кількість загиблих мирних жителів у М'янмі в результаті військового перевороту досягло 1006. Таку цифру оголосили в середу, 18 серпня, активісти з Асоціації допомоги політичним в'язням (AAPP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За його словами, дії військових шкодять не тільки людям, але і всій країні, і її демократії в цілому.

AAPP займається перевіркою випадків смерті і масових арештів при військовому режимі в М'янмі. Вони повідомили, що число вбитих силами безпеки мирних людей досягло 1006 осіб.

Нагадаємо, що військові в М'янмі продовжили режим НС ще на два роки. Вони створили тимчасовий уряд.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз ввів санкції проти військового режиму в М'янмі. У чорний список потрапили міністри.