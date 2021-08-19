Переворот у М'янмі: військові вбили більше тисячі мирних жителів

Кількість загиблих мирних жителів у М'янмі в результаті військового перевороту досягло 1006. Таку цифру оголосили в середу, 18 серпня, активісти з Асоціації допомоги політичним в'язням (AAPP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

AAPP займається перевіркою випадків смерті і масових арештів при військовому режимі в М'янмі. Вони повідомили, що число вбитих силами безпеки мирних людей досягло 1006 осіб.

"Поки військові перебувають при владі, вони будуть продовжувати вбивати молодих людей, професіоналів, таких як лікарі та вчителі, чоловіків, жінок і дітей", - сказав секретар AAPP Ко Бо Гі.

За його словами, дії військових шкодять не тільки людям, але і всій країні, і її демократії в цілому.