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Переворот у М'янмі: військові вбили більше тисячі мирних жителів

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М'янма, Четвер 19 серпня 2021 06:50
Переворот у М'янмі: військові вбили більше тисячі мирних жителів Фото: переворот в М'янмі призвів до загибелі 1006 мирних жителів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Кількість загиблих мирних жителів у М'янмі в результаті військового перевороту досягло 1006. Таку цифру оголосили в середу, 18 серпня, активісти з Асоціації допомоги політичним в'язням (AAPP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

AAPP займається перевіркою випадків смерті і масових арештів при військовому режимі в М'янмі. Вони повідомили, що число вбитих силами безпеки мирних людей досягло 1006 осіб.

"Поки військові перебувають при владі, вони будуть продовжувати вбивати молодих людей, професіоналів, таких як лікарі та вчителі, чоловіків, жінок і дітей", - сказав секретар AAPP Ко Бо Гі.

За його словами, дії військових шкодять не тільки людям, але і всій країні, і її демократії в цілому.

"Вони вбивають не тільки наші життя, а й майбутнє країни й демократичні надії", - додав він.

Нагадаємо, що військові в М'янмі продовжили режим НС ще на два роки. Вони створили тимчасовий уряд.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз ввів санкції проти військового режиму в М'янмі. У чорний список потрапили міністри.

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