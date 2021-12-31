Перекази в Україну зросли на 30%. Скільки валюти надійшло з початку року

Всього за даними НБУ за січень-листопад 2021 року в Україну надійшло 13922 млн доларів, що на 29,1% більше, ніж роком раніше (10787 млн доларів).

Крім того, грошові перекази в Україну за 11 місяців перевищили надходження за весь 2020 рік (11 980 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-листопаді 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 6574 млн доларів, що на 2419 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (4155 млн доларів).