Перекинувся на човні: прикордонник загинув під час несення служби в Одеській області

Прикордонника, який перекинувся на катері і зник під час патрулювання в Одеській області 5 травня, сьогодні знайшли мертвим. Загинув майор Костянтин Коняєв.

Пошуки прикордонника тривали постійно. До них долучилися рятувальники ДСНС і співробітники поліції, а також місцеві жителі.

"Навіть у цій трагічній ситуації офіцер встиг скоординувати дії всіх, хто перебував з ним у човні, що в подальшому допомогло трьом прикордонникам врятуватися. Це непоправна втрата для охоронців кордону, це біль для його сім`ї", - написав Дейнеко.

За даними одеського видання "Думская", тіло прикордонника знайшли в річці Турунчук в районі села Яські.