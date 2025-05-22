Переведен в ТЦК. Во Львовской области жестоко избили ветерана войны

При каких обстоятельствах произошло избиение ветерана войны

В ТЦК рассказали, что в среду (21 мая), около 23:00, старший солдат Нестор Дидик участвовал в мероприятиях оповещения военнообязанных граждан в городе Новый Роздол.

Уточняется, что Дидик - майдановец, доброволец и ветеран войны, которого по состоянию здоровья перевели на службу в ТЦК и СП.

На проспекте Шевченко один из гражданских мужчин на просьбу предъявить военно-учетные документы ответил хамством и оскорблениями.

При этом уже через несколько минут на место события подбежала группа из около восьми мужчин, которые начали наносить удары военнослужащему:

повалили на землю;

били ногами по голове.

"Остановило нападающих только вмешательство военнослужащих", - отметили в ТЦК.

В результате ветерана госпитализировала карета скорой.

"На данный момент старший солдат находится в больнице, известно о гематомах на лице и переломе ребер. Окончательный диагноз врачами пока устанавливается", - сообщили гражданам.

Отмечается, что по данному факту полиция открыла уголовное производство по 122 статье Уголовного кодекса Украины.

Что известно о пострадавшем военнослужащем

Согласно информации Львовского областного ТЦК и СП, в 2014 году Нестор Дидик отстаивал справедливость на улице Грушевского - тогда его жизни угрожали дубинки и пули "беркутов".

С февраля 2022 года он стал добровольцем в российско-украинской войне - в составе 103 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ защищал страну в Донецкой, Луганской и Харьковской областях (в течение 2022-2023 годов).

"Тогда его жизни угрожали снаряды оккупантов", - отметили в ТЦК.

Впоследствии военного по состоянию здоровья перевели на службу в ТЦК и СП.

"В 2025 году Дидик продолжает служить украинскому народу - и теперь его жизни уже угрожают кулаки своих, тех, кого защищал", - отметили в группе коммуникаций Львовского ОТЦК и СП.

В завершение граждан предостерегли: подобные факты нападения на военнослужащих не будут проходить для нападающих просто так.

"Ответственность будет неотвратимой и с реальными сроками", - подытожили в ТЦК.

Публикация областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/lvivobltck)