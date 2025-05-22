Переведен в ТЦК. Во Львовской области жестоко избили ветерана войны
Во Львовской области жестоко избили добровольца и ветерана войны. Известно, что ранее по состоянию здоровья он был переведен на службу в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского областного ТЦК и СП в Facebook.
При каких обстоятельствах произошло избиение ветерана войны
В ТЦК рассказали, что в среду (21 мая), около 23:00, старший солдат Нестор Дидик участвовал в мероприятиях оповещения военнообязанных граждан в городе Новый Роздол.
Уточняется, что Дидик - майдановец, доброволец и ветеран войны, которого по состоянию здоровья перевели на службу в ТЦК и СП.
На проспекте Шевченко один из гражданских мужчин на просьбу предъявить военно-учетные документы ответил хамством и оскорблениями.
При этом уже через несколько минут на место события подбежала группа из около восьми мужчин, которые начали наносить удары военнослужащему:
- повалили на землю;
- били ногами по голове.
"Остановило нападающих только вмешательство военнослужащих", - отметили в ТЦК.
В результате ветерана госпитализировала карета скорой.
"На данный момент старший солдат находится в больнице, известно о гематомах на лице и переломе ребер. Окончательный диагноз врачами пока устанавливается", - сообщили гражданам.
Отмечается, что по данному факту полиция открыла уголовное производство по 122 статье Уголовного кодекса Украины.
Что известно о пострадавшем военнослужащем
Согласно информации Львовского областного ТЦК и СП, в 2014 году Нестор Дидик отстаивал справедливость на улице Грушевского - тогда его жизни угрожали дубинки и пули "беркутов".
С февраля 2022 года он стал добровольцем в российско-украинской войне - в составе 103 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ защищал страну в Донецкой, Луганской и Харьковской областях (в течение 2022-2023 годов).
"Тогда его жизни угрожали снаряды оккупантов", - отметили в ТЦК.
Впоследствии военного по состоянию здоровья перевели на службу в ТЦК и СП.
"В 2025 году Дидик продолжает служить украинскому народу - и теперь его жизни уже угрожают кулаки своих, тех, кого защищал", - отметили в группе коммуникаций Львовского ОТЦК и СП.
В завершение граждан предостерегли: подобные факты нападения на военнослужащих не будут проходить для нападающих просто так.
"Ответственность будет неотвратимой и с реальными сроками", - подытожили в ТЦК.
Публикация областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/lvivobltck)
Напомним, ранее мы рассказывали, как во Львове проверка документов обернулась нападением на военного и полицейского.
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