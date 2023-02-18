Пересядет на бронепоезд, как Ким Чен Ын? В РФ обнаружили еще одну ж/д станцию Путина

В России для Владимира Путина, который в последнее время боится передвигаться на самолетах, построили три секретных станции у его резиденций, а в Москве построили спецвокзал для его бронепоезда. Теперь Путин, как и его коллега из КНДР Ким Чен Ын, будет ездить на бронепоезде по собственной секретной железной дороге.

Отмечается, что на территории Валдайского национального охраняемого парка находится железнодорожная станция с вертолетной площадкой рядом с селом Долгие Бороды. Это ближайший населенный пункт в любимую Путиным Валдайскую резиденцию. Трое местных жителей сообщили, что станция и специальная железнодорожная ветка к ней построены только для президента РФ.

"Раньше у Валдая железная дорога была в ужасном состоянии, по ней можно было ехать не более 15-25 км/ч. Когда начали готовить железную дорогу к резиденции на Валдае, то часть существующих путей, которыми должен был пройти поезд Путина, отремонтировали, а те участки, куда ему не надо, ремонтировать не стали", - рассказал "Проекту" бывший машинист, работавший на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом

Он не раз, по его словам, видел спецпоезд Путина. Станция и железная дорога для Путина на Валдае была построена в 2019 году.

В то же время по данным спутниковых снимков, станция в Ново-Огарево появилась в 2015 году - она расположена в 400 м от резиденции Путина в Московской области. Земля под станцией была изъята из частной собственности в пользу ФСО решением тогдашнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Сама спецстанция рассчитана на небольшое количество вагонов и скрыта за высоким забором, на котором через каждые 10 м установлены камеры наблюдения. Железнодорожную ветку, ведущую к этой станции, использует только поезд, которым приезжает Путин.

Еще одна станция появилась в 2017 году у сочинской резиденции "Бочаров ручей". Эта и Новоогоревская секретные станции огорожены высоким забором.

Путинский бронированный поезд, как выяснили журналисты, базируется в депо на станции "Москва-Каланчевская". Там же построен и спецвокзал для российских VIP-персон. В 2017 году к этому вокзалу был проложен путь для президентского кортежа.