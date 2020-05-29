Перестрілку в Броварах будуть розслідувати і як замах на вбивство

Фото: затримання учасників перестрілки (npu.gov.ua)

Перестрілка отримала більш тяжку кваліфікацію

Ранкова перестрілка в Броварах отримала додаткову кваліфікацію за більш тяжкою статтею. Дії учасників тепер розглядають ще й як замах на масове вбивство.

Про це повідомляє Національна поліція.

Повідомляється, що дії учасників перестрілки додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 15 і ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу).

У поліції зазначили, що станом на другу половину дня затримано 21 учасника перестрілки - 11 в Броварах і по п'ять у Житомирській і Вінницькій областях.

Всього в інциденті постраждали три особи, двох госпіталізовано з вогнепальними пораненнями.

Відзначимо, в перестрілці брали участь представники охоронної фірми з Вінницької області, а також "тітушки" з Києва. У МВС звинуватили поліцію Вінниці в тому, що вона допустила виїзд озброєних людей, а начальника обласної поліції Юрія Педоса вже відсторонили від обов'язків.

Нагадаємо, раніше за фактом стрілянини у Броварах відкрили три кримінальні провадження з кваліфікацією групове хуліганство із застосуванням зброї, пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

На масову стрілянину відреагував президент України Володимир Зеленський, який вимагав пояснень від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Як повідомило джерело РБК-Україна, Зеленський не ініціював звільнення голови МВС.

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Автор: РБК-Україна