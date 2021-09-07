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Перестрілка за участю поліцейських і мафії в Мексиці: загинули чотири нападники

Автор: Анна Полисученко

У Мексиці сталася перестрілка між поліцейськими і мафією. В результаті інциденту загинули чотири нападники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alonso Herrera.

Напад на автодорозі в Сонорі в Мексиці призвів до того, що чотири стрільці загинули, а двоє поліцейських отримали поранення.

Влада штату повідомила, що поліції штату, мексиканської армії і Національної гвардії вдалося нейтралізувати озброєну групу в Пітікіто.

Вогнепальні поранення також отримали двоє співробітників правоохоронних органів.

В результаті "червоний код" був активований на півночі Сонори, де федеральні та державні органи інтенсифікують операції з злочинною групою, яка знаходиться в цьому районі.

"Операція на півночі Сонори триває, задіяний "червоний код". Урядові сили безпеки посилили протидію місцевої злочинної групи", - уточнили в міністерстві громадської безпеки штату.

Генеральна прокуратура Сонора вже відкрила справу про розслідування цих подій.

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Мексика