Стрілянина у Харкові: поліція знайшла у фігуранта гранатомет і боєприпаси

У ході розслідування стосовно перестрілки в Харкові, яка відбулася 25 жовтня, поліція знайшла у головного фігуранта гранатомет РПГ і боєприпаси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської поліції.

Як повідомляється, зброю і боєприпаси силовики знайшли в садовому кооперативі фігуранта.

"На ділянці, розташованому в одному з районів Харківської області, правоохоронці знайшли ящик з патронами і гранатомет РПГ. Для дослідження всієї вилученої зброї призначена комплексна судова експертиза. На слід схрону зі зброєю правоохоронців вивела службова собака", - йдеться в повідомленні.

Раніше поліція вилучила великий арсенал зброї у одного з фігурантів. Правоохоронці заявили, що це самий великий арсенал зброї, вилучений за останні роки. Серед вилученого - 130 підствольних гранатометів до підствольного гранатомету, 5 тротилових шашок, 7 ручних протитанкових гранатометів, електродетонатори, 6 піхотних вогнеметів "Джміль", фрагменти стрілецької зброї, автоматична зброя, рушниці, пістолети, велику кількість патронів різних калібрів.

Також РБК-Україна писало, що поліція розглядає кілька версій цього інциденту. Серед основних - замах на умисне вбивство з мотивів особистої неприязні, або пов'язане з комерційною або кримінальною діяльністю фігурантів.

Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові двоє чоловіків вийшли з супермаркету і йшли до парковки. Зустрівшись із озброєним чоловіком, почалася перестрілка. У результаті один чоловік загинув, інший отримав поранення стегна, плеча і голови. У поліції інцидент назвали "бандитськими розборками".