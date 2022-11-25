Пересадили 2 сердца, печень и 6 почек. Во Львове несмотря на отсутствие света провели 9 трансплантаций

Во Львове несмотря на отсутствие света в течение 30 часов провели девять трансплантаций органов от посмертных доноров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
"Несколько больше чем за сутки трансплантологи пересадили два сердца, печень и шесть почек. Для этого работали команды из почти сотни специалистов", - отметили в Минздраве.
Также трансплантации проводятся в Черкасском областном онкоцентре. Там сделали две операции по пересадке почек, которые происходили почти одновременно в одной операционной.
В это время больница перешла в режим работы на генераторах.
"Даже в регионах, где не восстановлено электроснабжение, врачи продолжают выполнять свою работу", - добавили в министерстве.
Напомним, в результате ракетных обстрелов России 23 ноября в Украине произошло массовое отключение света.
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