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Перенесений через коронавірус чемпіонат Європи збереже назву

Новини » Спорт     20.03.2020 - 19:45
Перенесений через коронавірус чемпіонат Європи збереже назву
Ілюстративне фото (uefa.com)

Євро-2020 відбудеться в 2021 році з 11 червня по 11 липня

Чемпіонат Європи з футболу, перенесений з 2020-го на 2021 рік через пандемію нового типу коронавірусу COVID-19, збереже свою попередню назву Євро-2020. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter UEFA.

Нагадаємо, що УЄФА офіційно оголосив про перенесення чемпіонату Європи-2020 з футболу на літо наступного року. Євро відбудеться в 2021 році з 11 червня по 11 липня. Турнір буде проходити, як і планувалося, в кількох містах по всьому континенту.

Всі змагання під егідою УЄФА, в тому числі товариські поєдинки клубів і збірних, відкладені на час карантину. Ігри плей-офф відбору на Євро-2020, які були заплановані на кінець березня, можуть відбутися під час міжнародної паузи на початку червня, якщо ситуація з пандемією почне змінюватися в кращу сторону.

Рішення було прийнято під час спеціальною відеоконференції з усіма національними асоціаціями для вирішення ситуації з календарем сезону.

У фінальну частину Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі з Нідерландами і Австрією. Третій суперник повинен був визначитися після плей-офф Ліги Націй.

Також УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

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