Победный трехочковый лидера "Атланты" шокировал Бостон: момент дня в НБА

Звездный защитник вырвал для джорджийцев выездную победу над "Бостоном". Янг на последних секундах из собственной половины приблизился с мячом к линии штрафных бросков и попытался на 3 очка из-за дуги. Выпад стал успешным, а отыграться "Селтиксу" не успели.

Успех в Массачусетсе (119:117) позволил "Атланте" обострить борьбу в серии. Теперь преимущество бостонцев минимальное – 3:2. Следующий поединок состоится на домашней арене "Гокс" 27 апреля вечером.

Сам Янг с дабл-даблом стал самым результативным в матче. Он набрал 38 очков, сделал 4 подбора и отдал 13 передач. На паркете плеймейкер провел 44 минуты.

Кто такой Трей Янг

Уроженец Техаса, на студенческом уровне защищал цвета "Оклахомы Сунерс". Выбран "Далласом" под пятым номером драфта НБА-2018.

"Маверикс" провели обмен Янг-Дончич с "Атлантой". В рядах "Хокс" проводит пятый сезон подряд. Двухкратный участник Матча всех звезд ассоциации, а в составе сборной США U-18 победил на ФИБА Америк в 2016 году.

Во втором сезоне сериалити "Новичок на подъеме" стал главным героем. Воспитывает сына вместе с невестой Шелби Миллер.

Все результаты вечера в НБА: