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Победный трехочковый лидера "Атланты" шокировал Бостон: момент дня в НБА

Фото: Трей Янг только что решил судьбу противостояния (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Плеймейкер "Атланты Хокс" Трей Янг оказался на вершине хит-парада лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звездный защитник вырвал для джорджийцев выездную победу над "Бостоном". Янг на последних секундах из собственной половины приблизился с мячом к линии штрафных бросков и попытался на 3 очка из-за дуги. Выпад стал успешным, а отыграться "Селтиксу" не успели.

Успех в Массачусетсе (119:117) позволил "Атланте" обострить борьбу в серии. Теперь преимущество бостонцев минимальное – 3:2. Следующий поединок состоится на домашней арене "Гокс" 27 апреля вечером.

Сам Янг с дабл-даблом стал самым результативным в матче. Он набрал 38 очков, сделал 4 подбора и отдал 13 передач. На паркете плеймейкер провел 44 минуты.

Кто такой Трей Янг

Уроженец Техаса, на студенческом уровне защищал цвета "Оклахомы Сунерс". Выбран "Далласом" под пятым номером драфта НБА-2018.

"Маверикс" провели обмен Янг-Дончич с "Атлантой". В рядах "Хокс" проводит пятый сезон подряд. Двухкратный участник Матча всех звезд ассоциации, а в составе сборной США U-18 победил на ФИБА Америк в 2016 году.

Во втором сезоне сериалити "Новичок на подъеме" стал главным героем. Воспитывает сына вместе с невестой Шелби Миллер.

Все результаты вечера в НБА:

  • "Бостон" – "Атланта" – 117:119 (27:30, 39:28, 26:24, 25:37); серия – 3:2
  • "Денвер" – "Миннесота" – 112:109 (22:29, 26:18, 29:30, 35:32); серия – 4:1
  • "Финикс" – "Клипперс" – 136:130 (32:30, 29:40, 50:24, 25:36); серия – 4:1

К слову, накануне форвард "Майами" Батлер оказался наверху хит-парада моментов с метким трехочковым.

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НБАБаскетбол