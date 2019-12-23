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"Перемир'я" на Донбасі: один військовий загинув, ще один поранений

Новини » Надзвичайні події     23.12.2019 - 07:09
"Перемир'я" на Донбасі: один військовий загинув, ще один поранений
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Всього за добу зафіксовані 8 обстрілів

Протягом минулої доби, 22 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил (ООС).

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Зазначається, що обстріли велися із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;

  • неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • двічі біля Красногорівки – зі стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли зафіксовані неподалік Кримського, Новолуганського та Новгородського.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Ранішее бойовики на Донбасі 21 грудня обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-4.

РБК-Україна писало, що незаконні збройні формування Російської Федерації систематично перешкоджають діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

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