"Перемир'я" на Донбасі: один військовий загинув, ще один поранений

Всього за добу зафіксовані 8 обстрілів
Протягом минулої доби, 22 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил (ООС).
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
Зазначається, що обстріли велися із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;
Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли зафіксовані неподалік Кримського, Новолуганського та Новгородського.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Ранішее бойовики на Донбасі 21 грудня обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-4.
РБК-Україна писало, що незаконні збройні формування Російської Федерації систематично перешкоджають діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.