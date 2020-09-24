Перемир'я на Донбасі: бойовики застосовували гранатомет та безпілотники

Упродовж минулої доби, 23 вересня, на Донбасі зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, на Приазов’ї, всупереч перемир'ю, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів бойовиків із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4" було подавлено.

Крім того, поблизу Попасної бойовики двічі стріляли по українським позиціям з автоматичного станкового гранатомета. Військові ООС вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано. Втрат немає.

Нагадаємо, на Донбасі в районі населеного пункту Піски підірвалися на міні двоє українських військових.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за добу 22 сентяря зафіксувала 157 порушень в Донецькій області.