"Перемирие" Путина: россияне убили человека в Херсонской области

Российские военные атаковали ударным дроном село в Херсонской области и убили местного жителя. Инцидент произошел уже после объявления Владимиром Путиным т.н. "пасхального перемирия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Стало известно о гибели мужчины 1967 года рождения, который вчера попал под комбинированный вражеский удар в Станиславе. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным и близким", - написал Прокудин.

По его словам, вечером в субботу российская армия убила еще одного жителя Херсонской области.

Путинское пасхальное "перемирие"

Российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявил режим прекращения огня. Перемирие действует 30 часов с 18:00 субботы 19 апреля, до полуночи с воскресенья на понедельник, 21 апреля.

Однако российские военные продолжали обстреливать Херсон и область FPV-дронами. В частности, около 19:00, уже после объявления "перемирия", один из беспилотников ударил по поселку Станислав.

Перед этим БпЛА также попали в автомобиль в поселке Урожайное, а около 18:00 группа дронов повредила многоэтажный дом в Херсоне.

Президент Владимир Зеленский по итогам ночи заявил, что армия РФ только имитирует общее прекращение огня.

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