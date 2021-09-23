Переклала відповідальність на людей: Португалія скасовує майже усі COVID-обмеження

"Оскільки більшість обмежень, що накладаються законом, зникають, ми вступаємо в фазу, що заснована на відповідальності кожного", - заявив прем’єр-міністр країни Антоніу Кошта.

Зрештою, деякі з обмежень в країні залишаються й надалі, а саме:

носіння захисних масок в громадському транспорті;

носіння захисних масок на великих заходах;

носіння захисних масок в будинках для літніх людей;

носіння захисних масок в лікарнях;

носіння захисних масок в торгових центра та гіпермаркетах.

Сьогодні в Португалії вакциновано 8,5 млн осіб, що становить 83,4% від усього населення.

Також з 1 жовтня відновлять роботу нічних клубів й барів, які були зачинені з березня 2020 року, однак відвідувачам доведеться мати при собі цифрові сертифікати про вакцинацію, або ж негативний тест на виявлення коронавірусу.