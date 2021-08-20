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Перекриття руху у Києві: у місті водій наїхав на поліцейського

Автор: Сергій Пишкін

У Києві, на перехресті вулиць Жилянської та Великої Васильківської, водій автомобіля КІА наїхав на патрульного поліцейського внаслідок конфлікту. Причиною стало те, що правоохоронець відмовив зловмиснику у проїзді через перекриття вулиць під час репетиції військового параду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Згідно з даними правоохоронців, водій КІА під’їхав до поліцейського й почав вимагати, аби він звільнив для нього рух. Після відмови зловмисник заявив, що у нього зламався автомобіль, у зв’язку з чим він не може прибрати транспорт з перехрестя.

"За деякий час чоловік швидко рушив з місця та, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на патрульного, який стояв неподалік", - відзначає пресслужба.

Після наїзду поліцейського одразу шпиталізували, а на місце подій викликали слідчо-оперативну групу.

Фото: у Києві водій наїхав на поліцейського (facebook.com/mvs.gov.ua)
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Київ