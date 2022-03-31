RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перехопили чергову розмову окупанта: "ми самі себе відчуваємо фашистами"

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Українські військові перехопили розмову російських окупантів, які стоять за 30 - 40 кілометрів від Києва. Під час розмови окупант завив, що вони почуваються, як фашисти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

Російський військовий у перехопленій розмові сказав, що вони почуваються, як фашисти й окупанти.

"Ми всі ставимося до себе, як до фашистів, як до окупантів. Ми не маємо рації у цьому конфлікті, це не наш конфлікт", - сказав ворог.

Також він заявив, що не розуміє, проти кого та проти чого Росія воює в Україну. Все тому, що окупант не бачить ніяких нацистів в Україні.

"Ми не бачимо тут нацистів. Ми не бачимо тут нічого. Ми розмовляємо з місцевими, вони говорять: "та ви що, нас ніколи в житті не бомбили", - розповів солдат.

Окрім того, окупант розповів, що ворожа армія виживає завдяки мародерству. Також він зазначив, що у війні проти України його рота втратила 30% особового складу та всю техніку.

Раніше ми повідомляли, що російський окупант здався в полон ЗСУ, адже боявся, що його уб’ють свої ж.

Також ми писали, що СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною, де вона попросила, щоб він вкрав їй ноутбук, кросівки й костюм.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України