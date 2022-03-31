Перехопили чергову розмову окупанта: "ми самі себе відчуваємо фашистами"

Українські військові перехопили розмову російських окупантів, які стоять за 30 - 40 кілометрів від Києва. Під час розмови окупант завив, що вони почуваються, як фашисти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

Російський військовий у перехопленій розмові сказав, що вони почуваються, як фашисти й окупанти.

"Ми всі ставимося до себе, як до фашистів, як до окупантів. Ми не маємо рації у цьому конфлікті, це не наш конфлікт", - сказав ворог.

Також він заявив, що не розуміє, проти кого та проти чого Росія воює в Україну. Все тому, що окупант не бачить ніяких нацистів в Україні.

"Ми не бачимо тут нацистів. Ми не бачимо тут нічого. Ми розмовляємо з місцевими, вони говорять: "та ви що, нас ніколи в житті не бомбили", - розповів солдат.

Окрім того, окупант розповів, що ворожа армія виживає завдяки мародерству. Також він зазначив, що у війні проти України його рота втратила 30% особового складу та всю техніку.