Перехват от разведки: оккупант рассказал о преступлениях армии РФ

Российский военный в разговоре со знакомой не стал скрывать, что его сослуживцы убили мужчину и изнасиловали женщину. Он пожаловался, что из-за этого "ЧП", их никуда не пускают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
В перехвате россиянин называет убийство мужчины и изнасилование женщины "чрезвычайным происшествием", по всей видимости, не видя в произошедшем ничего предосудительного.
"С 3-го батальона с нашего женщину в городе поймали, изнасиловали. Убили потом мужика - привязали к дереву , молотком голову проломили", - рассказывает подробности преступлений окупант, жалуясь на то, что из-за этого их теперь никуда не пускают.
Он признается, что во время совершения преступлений российские захватчики были пьяны.
Ранее благодаря перехвату стало известно, что российская армия терпит значительные потери среди личного состава на фронте. Солдаты жалуются на обстрелы со стороны ВСУ. В частности, по словам оккупанта, они готовятся к наступлению. Однако они подвергаются постоянным обстрелам и из 2000 солдат их осталось чуть больше 500.
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