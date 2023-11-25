Перехват от разведки: оккупант рассказал о преступлениях армии РФ

В перехвате россиянин называет убийство мужчины и изнасилование женщины "чрезвычайным происшествием", по всей видимости, не видя в произошедшем ничего предосудительного.

"‎С 3-го батальона с нашего женщину в городе поймали, изнасиловали. Убили потом мужика - привязали к дереву , молотком голову проломили", - рассказывает подробности преступлений окупант, жалуясь на то, что из-за этого их теперь никуда не пускают.

Он признается, что во время совершения преступлений российские захватчики были пьяны.

Потери РФ в Украине: данные перехвата

Ранее благодаря перехвату стало известно, что российская армия терпит значительные потери среди личного состава на фронте. Солдаты жалуются на обстрелы со стороны ВСУ. В частности, по словам оккупанта, они готовятся к наступлению. Однако они подвергаются постоянным обстрелам и из 2000 солдат их осталось чуть больше 500.