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Перехват от разведки: оккупант рассказал о преступлениях армии РФ

Украина, Суббота 25 ноября 2023 22:19
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Перехват от разведки: оккупант рассказал о преступлениях армии РФ Фото: оккупант рассказал о преступлениях армии РФ в перехвате ГУР (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

Российский военный в разговоре со знакомой не стал скрывать, что его сослуживцы убили мужчину и изнасиловали женщину. Он пожаловался, что из-за этого "ЧП", их никуда не пускают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

В перехвате россиянин называет убийство мужчины и изнасилование женщины "чрезвычайным происшествием", по всей видимости, не видя в произошедшем ничего предосудительного.

"‎С 3-го батальона с нашего женщину в городе поймали, изнасиловали. Убили потом мужика - привязали к дереву , молотком голову проломили", - рассказывает подробности преступлений окупант, жалуясь на то, что из-за этого их теперь никуда не пускают.

Он признается, что во время совершения преступлений российские захватчики были пьяны.

Потери РФ в Украине: данные перехвата

Ранее благодаря перехвату стало известно, что российская армия терпит значительные потери среди личного состава на фронте. Солдаты жалуются на обстрелы со стороны ВСУ. В частности, по словам оккупанта, они готовятся к наступлению. Однако они подвергаются постоянным обстрелам и из 2000 солдат их осталось чуть больше 500.

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