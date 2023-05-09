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На передовой погиб сотрудник Офиса президента

Фото: на передовой погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Донецкой области на передовой погиб сотрудник Офиса президента. Речь идет об Алексее Титаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"На передовой Донбасса погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко", - написал Ермак.

По его словам, Титаренко работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

"Сочувствую родным и близким! Украина всегда будет помнить героев!" - добавил Ермак.

Ранее мы писали, что 17 апреля на фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна.

Также сообщалось, что в бою под Бахмутом погиб Дмитрий Коцюбайло. Он - один из самых младших Героев Украины.

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