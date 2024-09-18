На передовой в Харьковской области у россиян массовые отравления, - ВСУ

Как сообщили в ВСУ, в районе населенного пункта Глубокое на севере Харьковской области противник производит единичное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях.

По данным Сил обороны, у россиян также фиксируются массовые случаи отравлений.

"Из-за низкого качества продуктов питания и питьевой воды на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии отмечаются массовые случаи желудочно-кишечных расстройств среди личного состава и настоятельная потребность в медикаментах, в связи с чем наблюдается понижение уровня морально- состояния оккупантов", - говорится в сообщении.

В целом за последние сутки ситуация на Харьковском направлении осталась без изменений. Потери врага за минувшие сутки составили 85 оккупантов, из них безвозвратные - 24, санитарные - 59. Двое оккупантов сдались в плен.

Также россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 78 единиц вооружения и военной техники.