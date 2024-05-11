В пригороде Винницы в результате ДТП погибли трое полицейских

По предварительной информации, в результате столкновения трех автомобилей трое сотрудников Белоцерковского райотдела полиции, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров, погибли на месте происшествия. Еще одного полицейского доставили в больницу.

Полицейские не находились при исполнении служебных обязанностей и возвращались с учебы.

Водитель второго автомобиля, Toyota Tundra, его жена и их несовершеннолетний ребенок также госпитализированы. По информации медиков, угрозы их жизни нет.

Третий автомобиль получил механические повреждения.

На месте аварии продолжаются следственные действия. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ДТП в пригороде Винницы (npu.gov.ua)