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В пригороде Винницы в результате ДТП погибли трое полицейских

Иллюстративное фото (imdpl.info)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 11 мая, на объездной дороге Винницы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По предварительной информации, в результате столкновения трех автомобилей трое сотрудников Белоцерковского райотдела полиции, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров, погибли на месте происшествия. Еще одного полицейского доставили в больницу.

Полицейские не находились при исполнении служебных обязанностей и возвращались с учебы.

Водитель второго автомобиля, Toyota Tundra, его жена и их несовершеннолетний ребенок также госпитализированы. По информации медиков, угрозы их жизни нет.

Третий автомобиль получил механические повреждения. 

На месте аварии продолжаются следственные действия. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 

Фото: ДТП в пригороде Винницы (npu.gov.ua)

ДТП в Украине

8 мая в Киевской области произошла авария с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. В результате аварии погибли три человека.

Недавно в Киеве произошла авария с участием автобуса и грузовика. В результате аварии пострадали пассажир и водитель автобуса.

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