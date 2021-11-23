Передача "зелених" єврооблігацій "Енергоатому" закінчиться в’язницею для керівництва "ГарПоку", - нардеп

Посадові особи ДП "Гарантований покупець" мають 4 варіанти привласнення коштів європейських "зелених" облігацій, кожен з який загрожує їм тюремним ув’язненням.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата України Олексія Кучеренка.
"Розбирали вчора з юристами ситуацію з європейськими грошима для "зеленої генерації" - 5 варіантів і майже всі ведуть до слідчого… П’ятий варіант - виконати все по закону. Юристи звісно вважають, що це єдиний варіант", - написав він в Facebook у вівторок.
Серед можливих сценаріїв крадіжки 3 млрд грн цільових "зелених" єврооблігацій депутат назвав заморозку коштів на рахунку Гарантованого покупця.
"Однак, як тільки це станеться з тих грошей прийдеться заплатити майже 1 млрд податків. Тобто факт привласнення кредиту відбудеться", - пояснив Кучеренко.
Ще один варіант перевести кошти виробників "зеленої" енергії Укренерго.
"На "Укренерго" їх вкрасти буде ще легше. Однак, і тут є момент. З такими діями Укренерго може потрапити в бан на заході. І як наслідок усі обіцянки про інтеграції енергосистем з Європою залишиться нічим", - прокоментував сценарій народний депутат.
Крім того, серед можливих варіантів - виплата коштів Енергоатому через суд, за яким предметом позову є стягнення коштів, а також непропорційних розподіл коштів лише частині "зелених" інвесторів.
За словами Кучеренка, єдиний законний варіант - спрямувати кошти від цільового випуску єврооблігацій за прямим призначенням, а саме на погашення боргів перед виробниками "зеленої" енергії.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВІЕ.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.