Перед отруєнням Скрипалів жертвою "Новічка" став болгарський бізнесмен

Отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок" сталось у 2015 році в Болгарії

Еще одним пострадавшим в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", которой отравили семью Скрипалей, оказался бизнесмен из Болгарии. Об этом говорится в совместном расследовании издания The Insider и группы Bellingcat, передает РБК-Украина.

Отмечается, что это бизнесмен Омелян Гебрев, который стал жертвой "Новичка" четыре года назад еще до инцидента с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в британском Солсбери.

Расследование установило, что с отравлением Гебрева связан третий участник покушения на Скрипалей - Сергей Федотов. Он посещал Болгарию в те дни, когда там был отравлен Гебрев. Как установила экспертиза, при покушении использовалась вещество именно класса "Новичок". Инцидент произошел весной 2015 года.

По данным расследователей, Федотов получил свое агентурное имя в 2010 году. В то же время свои имена получили подозреваемые Великобританией в покушении на Скрипачей Александр Петров и Руслан Боширов. Расследователи сообщают, что Федотов активно путешествовал по Европе и Средней Азии.

Напомним, ранее сообщалось, что третий агент спецслужб Российской Федерации, связан с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Великобритании после покушения.