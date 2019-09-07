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Перед обміном українців примушували писати прохання про помилування

Новини » Політика    07.09.2019 - 14:33
Перед обміном українців примушували писати прохання про помилування
Фото: Павло Гриб (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Павло Гриб зазначив, що відмовився писати таке прохання

Перед обміном українських політв'язнів примушували писати прохання про помилування. Про це розповів звільнений полонений Павло Гриб, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що такі прохання писали не всі.

"Нічого там не готували (до обміну, - ред.). Приїхали в Лефортово і кажуть - давай писати про помилування. Від мене хотіли технічну бумагу. Хтось писав, хтось не писав. Кольченко казав - написав. Це вже таке діло, хто пише, а хто не пише. Це технічні документи... Не писав я нічого, сказав не буду, і все", - заявив Гриб.

Нагадаємо, Офіс президента опублікував список учасників обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією.

Як писало РБК-Україна раніше, в ЗМІ з'явилися попередні списки учасників обміну як з української, так і з російської сторони.

Сьогодні в Україну повернулися 35 українських політв'язнів, серед яких 24 українських моряка.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що разом з главою РФ Володимиром Путіним зробили все для обміну полоненими. "Я, як президент України, і президент РФ Володимир Путін зробили все, що обіцяли, не змінюючи по ходу наших домовленостей", - заявив Зеленський.

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Новини України обмін полоненимипомилованиеПавел Гриб
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