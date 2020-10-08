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Перед матчами у Лізі націй у шести гравців збірної України підтвердили COVID-19

Автор: Инна Собора

Перед матчами у Лізі націй з Німеччиною та Іспанією збірна України з футболу залишилася без 14 гравців. У шістьох з них підтвердили коронавірус, інші травмовані.

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Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Завтра до табору збірної України прибудуть три гравці донецького "Шахтаря" - Віктор Коваленко, Ромеро Марлос, а також центрбек Валерій Бондар, якого тренерський штаб довикликав сьогодні.

"Водночас Микола Матвієнко та Жуніор Мораес, ПЛР-тести яких показали сьогодні позитивні результати, не зможуть допомогти національній команді в іграх з Німеччиною та Іспанією", - говориться в повідомленні.

Таким чином, кількість гравців, які через травми чи коронавірус не змогли частково чи повністю взяти участь у жовтневому зборі, становить 14 осіб, із них інфікованих COVID-19 - 6.

Як відомо, матчі заплановані на 10 жовтня з Німеччиною та на 13 жовтня з Іспанією.

Раніше повідомлялося, що у "Шахтарі" дев'ять футболістів захворіли коронавірусом.

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