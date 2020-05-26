Зґвалтування в Кагарлику: відділ поліції продовжує роботу, переатестація займе 2 місяці

Переатестація працівників Кагарлицького відділу поліції триватиме близько двох місяців. Раніше Кагарлицький відділ поліції був реорганізований після скандалу зі зґвалтуванням жінки місцевими поліцейськими.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар Національної поліції Київської області Віталіна Грохольська.

"Кагарлицьке відділення поліції працює в штатному режимі, незважаючи на те, що керівництво відсторонено від виконання обов'язків. Особовий склад виведений під внештат. Замість відстороненого керівництва призначений в. о. з числа працівників управління поліції області. Триватиме комплексне службове розслідування. Службове розслідування триває, за законодавством, місяць. Комплексно проведено атестацію всіх працівників особового складу Кагарлицького відділення поліції. Звичайно, переатестація може тривати 2 місяці. Але це жодною мірою не впливає на правоохоронну діяльність підрозділу", - заявила Грохольська.

За її словами, після звільнення попереднього керівника відділу Сергія Панасенко, виконуючим обов'язки голови Кагарлицького відділення поліції призначений Дмитро Литвин.

"Зараз він тимчасово виконуючий начальника Кагарлицького відділу поліції. Він вчора був призначений. А він, Дмитро Литвин, знаходився і знаходиться на основній посаді помічника начальника головного управління Нацполиции в Київській області", - додала вона.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 травня в Кагарлику двоє поліцейських зґвалтували жінку, після чого було прийнято рішення про реорганізацію відділу.

Сьогодні, 26 травня, двом поліцейським з Кагарлика повідомили про підозру у зґвалтуванні.